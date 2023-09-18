Український співак у новому кліпі навчив уявляти, що росії вже нема

Нещодавно співак Юлік, якому вдалося зібрати чималу суму на підтримку України під час туру Європою, презентував пісню «Не тікай». Не залишається осторонь і Оrest. Мультик про типового москаля — такою є прем’єра пісні від Оrest. Основним меседжем треку «Лада Каліна», музикант вважає донесення до всього світу правди про росію.

«Я спеціально додав субтитри англійською, щоб у всьому світі зрозуміли, що таке росія. Адже в пісні нічого видуманого немає, тільки правда. Хотів, щоб росіянам стало ще більше соромно, якщо це взагалі можливо», — ділиться співак.

За словами артиста, пісня створилась на емоціях і дуже швидко. Перший куплет і мелодію він написав практично миттєво, а ось другий куплет виявився складнішим.

«Мені допомогли друзі, зокрема Вова зі Львова та Ірина Еліс з текстом. Також Вадим Лисиця допоміг з чудовим саундпродакшном. Від загальної ідеї до готового релізу пройшло близько пів року, зважаючи на всі творчі, емоційні та технічні аспекти. Зараз мені важко писати музику через обставини в країні, але я планую найближчим часом ще більше зосередитися на творчості».

Співак в якості візуалізації пісні, вирішив зробити анімаційний мультик, який якнайкраще розкриває зміст треку. Загалом мультик дуже вдало відтворив нашу теперішню ситуацію, підкресливши її силу та емоційний зміст. Також, Orest переконаний у перемозі України та робить усе можливе, аби почути це слово.

«Впевнено вірю, що після війни Україна стане сильнішою та могутнішою країною, яка буде прикладом для інших. Ми це все здолаємо, переможемо і всі станемо сильнішими», — додає артист.

Раніше повідомлялося, що Віталій Козловський показав, як вони з побратимами готують їжу на позиції — військовий Мішлен.

115

Читайте нас у Facebook та Instagram