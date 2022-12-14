«Зйомки кліпу відбулись у день масованого обстрілу»: співак Панас Буйний після війни планує концертний тур Перемоги

Співак Панас Буйний ексклюзивно для «ФАКТІВ» розповів про свою нову пісню «Горнятко капучіно», про зміни в українському шоу-бізнесі та плани на новий, 2023 рік.

«В житті кожної людини є такі періоди, коли ти повністю занурений у роботу. Повсякденні справи поглинають нас з головою, і ми забуваємо про найважливіше — рідних та коханих людей. В мене було велике бажання написати пісню, нагадуючи всім, що інколи треба зупинитись на мить і подумати про щось тепле, про щось для душі. Я хочу, щоб рідні люди бачились частіше, а моя пісня буде давати їм теплий настрій, особливо під якесь горнятко гарячого капучино», — ділиться співак, який називає себе «амбасадор вусів, який відроджує традиції тіней забутих предків українського шоу-бізнесу».

Український шоу-бізнес, на думку зірки, вже змінився:

«Я радий, що більшість українських артистів, шоуменів, виконавців перейшли на українську мову, музику тощо. Народ України більше ніколи не дозволить такого, щоб було десь чути москальську пісню, мову чи щось подібне. Наша культура вийшла на такий рівень, що про нас знають в будь-якому куточку світу. Тому це прекрасно, що світ надає перевагу солов’їній пісні та культурі, а не «ведмежому ла. у з балалайкою».

Пісню «Горнятко капучіно» артист підкріпив романтичним відеокліпом. До слова, зйомки відбулись у день масованого обстрілу. На щастя ніхто не постраждав, лише нервова система команди, розповідає зірка.

«Кліп ми знімали в досить ризикованих умовах. Коли режисер сказав „камера“, почалась повітряна тривога, але команду це не зупиняло, хоча всі прекрасно розуміли, що це велика небезпека. Ми відзняли декілька дублів на вулиці та попрямували на студію, а вже там почався „треш“. У повітрі ворожі ракети, світло відсутнє, зв’язку нема. Я, режисер Володя Шурубура, команда та генератор. Ми переносили зйомки кліпу через обстріли, напевно, 3 рази, але, попри все, відеокліп відзняли. Коли з’явився зв’язок і почав пробиватись де-не-де інтернет, ти розумієш, що відбувались страшні речі — попадання в інфраструктуру міст, смерті людей, в голові творився жах, але такі наші реалії… Ця війна навчила цінувати кожен день і кожну мить. Я бажаю всім реалізовувати свої мрії не колись, а вже тут і зараз», — наголошує артист.

Тяжкий 2022 рік назавжди залишиться в пам’яті кожного українця. Проте артист вірить у краще та вже чекає на перемогу України! Нашу країну Панас бачить сильною та вільною. З великим болем в серці через те, що не повернути тих, хто захищав її, але водночас з посмішкою крізь сльози.

«Рік суму, страху, втрат близьких людей через кляту війну. Рік волонтерства, безліч благодійних концертів на підтримку наших воїнів. Рік віри в перемогу, загартованість до ракетних обстрілів та невимовного бажання, щоб вся та російська гидота була знищена.

Сильний та незламний народе України, перемога вже близько, ми вистоїмо та подолаємо ворога! Ми непереможні, тому що козацькому роду нема переводу! Слава Україні! Все буде Україна, бережіть себе та пийте якесь горнятко капучіно, а після війни організуємо великий концертний тур Перемоги», — додає Панас Буйний.

Прем’єра за посиланням https://youtu.be/Zq3f5bSVP8U

А український співак Макс Барських виступив у знеструмленій Одесі. Попри те, що після ворожого ракетного удару місто занурилося в темряву, артист не став скасовувати концерт.

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