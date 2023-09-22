Ворог завдав потужного удару по Кременчуку на Полтавщині: одна людина загинула, багато поранених

Росія продовжує обстрілювати Україну. 22 вересня ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку на Полтавщині. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією є загиблі та поранені. На місці працюють всі відповідні служби», — написав він.

За словами Луніна, серед поранених є дитина.

«Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них — одна дитина. Ще одна людина загинула», — розповів він.

Як писали «ФАКТИ», днями Лунін повідомив, що Кременчуцький НПЗ було зупинено внаслідок нічної масованої атаки дронів.

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