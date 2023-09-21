Масований удар по Україні: Жданов пояснив, чому наша ППО «пропускає» ракети

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні вранці 21 вересня. Під ударом опинилися Київ, Черкаси, Рівне, Хмельницька та Львівська області. Армія РФ випустила 43 крилаті ракети, 36 з них збили українські військові.

Куди ворог намагався поцілити в Києві та чому ППО «пропускає» російські ракети у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За словами Олега Жданова, мета російської федерації незмінна — ворог намагається порушити роботу інфраструктури, завдяки якій в тому числі постачають військовим усі види забезпечення, які ми отримуємо від партнерів.

«І бачите, останнім часом більшість ракет направляються на захід нашої країни, на північ і захід. Тобто вони намагаються порушити шляхи постачання техніки і озброєння», — розповів експерт.

У Києві російська армія в основному намагається влучити в промислову зону та об’єкти інфраструктури, каже Олег Жданов.

«Скоріше за все, вони передбачають, що там може бути накопичення теж якихось матеріальних засобів, якими забезпечується потім фронт», — вважає військовий експерт.

За його словами, росіяни мають «психологічну травму» через те, що не можуть пробити українську систему протиповітряної оборони в Києві.

«Скільки б вони не намагалися, якими б ракетами вони не здійснювали по нам пуски, але систему ППО вони пробити в Києві не можуть. І це їх бентежить кожного разу. От навіть сьогодні більша частина ракет пішла на західну частину України, але на Київ все одно частина йде. Теж саме під час атаки дронами. Хоча б частина цих дронів під час масованої атаки направляється на Київ», — вважає Олег Жданов.

Те, що українська ППО іноді «пропускає» російські ракети під час атак, не варто пов’язувати з тим, що військовим не вистачає снарядів, вважає експерт.

«На жаль, ми повинні констатувати, що росте майстерність російських операторів. Вони теж відслідковують і аналізують ситуацію з нашою системою ППО, кожного разу вираховують нові й нові маршрути, які вони прокладають для своїх дронів та крилатих ракет», — розповів Жданов.

Він пригадав одну з останніх російських атак. Тоді ворожі ракети використовували складний маршрут, щоб обійти ППО.

«Нещодавно опублікували маршрут польоту ракети, яка потім прилетіла в Кривий Ріг. Вона навіть майже долетіла до Миколаєва, розвернулася і потім все одно долетіла, заходила через Харківську область. Ніякої логіки в цьому маршруті на перший погляд немає. А якщо задуматися, то вона, мабуть, обходила район більш щільного розташування наших засобів ППО», — каже Олег Жданов.

У який час найчастіше атакує рф

Військовий експерт розповів, що росія, як і раніше, найчастіше здійснює атаки по Україні в нічний час, ближче до ранку.

«Вам скаже будь-який лікар, що це саме той час, коли людина хоче спати. І коли знаходишся на бойовому чергуванні, то світанок — це найважчий час. Коли вже втомилися за ніч, очі закриваються. І тому пильність операторів може бути заниженою. Це класика, початок всіх операцій припадає на четверту-п'яту ранку, ну шоста година сама пізня. Тому і ракети прилітають саме в такий час» — вважає Олег Жданов.

Чи відстріляла Росія весь запас ракет

За словами військового експерта, російській армії є ще чим атакувати. Тому варто бути готовими до можливих ракетних ударів найближчим часом.

«І, до речі, для нас погана новина полягає в тому, що вони нарощують випуск ракет. На сьогоднішній день наша розвідка констатує, що вони по випуску ракет вийшли на довоєнний рівень. Це означає, що більше 100 ракет за місяць вони можуть виробляти, різних типів», — розповів Жданов.

Також експерт зазначив, що кількість ракет, яку росіяни випускають по Україні зараз, не така вже велика.

«Я так розумію, вони економлять ракети, притримують на пізню осінь і початок зими, коли настануть холоди, дощі. Скоріше за все, вони спробують знову покласти нашу інфраструктуру, особливо енергетичну», — вважає військовий експерт.

Нагадаємо, російська армія вранці 21 вересня завдала масованого удару по Україні. Це одна з найбільших атак рф за останній час. Вибухи пролунали в Києві, Черкасах, Рівному, Хмельницькій та Львівській областях. Також ворог обстріляв Херсон, Харків та Дніпропетровщину. Своєю чергою енергетики заявили про пошкодження енергооб’єктів у західному та центральному регіонах України.

Фото ДСНС Києва

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