Помер чемпіон Європи та дворазовий володар Кубка чемпіонів

В Італії у віці 81 року після тривалої хвороби помер легендарний футболіст «Мілана» Джованні Лодетті. Раніше помер дворазовий віцечемпіон світу з футболу Ян Йонгблуд, який пережив страшну сімейну трагедію.

Найбільших успіхів у кар'єрі Джованні досяг, виступаючи у 1960-х за «Мілан». Дебютувавши у складі «россо-нері», Лодетті в першому ж сезоні став чемпіоном Італії. За дев'ять сезонів виступів у футболці міланського клубу (286 матчів, 26 голів) гравець, який діяв на позиції опорного півзахисника, також завоював Кубок Італії, двічі став володарем Кубка чемпіонів (у 1962-му та 1969-му), по одному разу — Кубка кубків (у 1968-му) та Міжконтинентального кубка (у 1969-му). Пішовши з «Мілана» у 1970-му, зіграв ще понад 200 матчів за «Сампдорію», «Фоджу» та «Новару», і завершив кар'єру в 1978-му.

У складі збірної Італії Лодетті провів 17 матчів та забив 2 м'ячі. Учасник ЧС-1966 та Євро-1968 допоміг «Скуадрі Адзуррі» вперше стати чемпіоном Європи. Джованні зіграв на континентальній першості в одному матчі, фіналі проти Югославії — поєдинок завершився внічию (1:1), і за два дні був переграний, завершившись перемогою італійців (2:0).

Після завершення ігрової кар'єри Лодетті працював експертом на телебаченні, коментував матчі. За вагомий внесок у досягнення «Мілана» був внесений до зали слави «россо-нері».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер екс-футболіст «Карпат» Богдан Грещак, який сенсаційно завоював із командою Кубок СРСР.

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