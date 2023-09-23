Українські військові прорвали оборону ворога у Вербовому: що відомо

Контрнаступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку триває. Українські воїни прорвали оборону росіян у Вербовому Запорізької області.

Про це повідомив командувач угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

«На лівому фланзі (біля Вербового) ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі», — сказав він.

Просування Сил оборони на Запоріжжі

Тарнавський зазначив, що українські війська рухаються не так швидко, як очікувалося, як показано «у фільмах про Другу світову війну».

«Головне — не втратити цю ініціативу. І, ну, не втратити це на практиці, діями», — додав генерал.

На думку Тарнавського, великий прорив у контрнаступі може статися після того, як українські захисники звільнять Токмак Запорізької області. Це місто є стратегічним центром окупаційних військ рф. Зі свого боку CNN зазначає, що наразі Сили оборони України перебувають приблизно за 20 кілометрів від Токмака.

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку. Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Як зазначають Сили оборони, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут — Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

Фото Генштабу ЗСУ

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