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Україна

Суперечить військовій логіці та науці: в ЗСУ розповіли про втрати російського ворога

13:19 17 вересня 2023
Мінометники

Останніми днями українські бійці знову активізували наступальні дії на південному фланзі Бахмутському напрямку. Зокрема, наші воїни наступають у районах населених пунктів Андріївка, Курдюмівка та Кліщіївка.

При цьому ворог несе величезні втрати, повідомив в ефірі телемарафону керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

«Втрати противника на сході перевищують українські втрати у 7−8 разів, що суперечить будь-якій військовій логіці та науці», — сказав він.

За його словами, росія зосередила на Бахмутському напрямку 52 тисячі загарбників, а всього на Східному напрямку перебуває близько 150 тисяч окупантів.

«52 тисячі особового складу та приблизно 274 танки вони там утримують. Понад тисячу броньованих машин, також 150 артилерійських систем і трохи більше 120 систем реактивного залпового вогню», — сказав Євлаш.

За словами речника, всього на Східному напрямку ворог зосередив близько 150 тисячі окупантів та тисячі одиниць техніки.

«Також вони тримають досить багато своєї техніки. Близько тисячі танків, близько 3 тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 систем РСЗВ. Досить велике угруповування», — додав Євлаш.

Нагадаємо, що таке скупчення ворога забезпечує його ефективне знищення — лише за минулу добу Сили оборони України «відмінусували» 530 російських загарбників, а підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітно-ракетних комплекси «Бук-М1» та 5 артилерійських засобів противника.

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