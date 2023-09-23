Більше 500 окупантів, 33 артсистеми і 11 танків: в Генштабі назвали втрати росіян за добу

Розпочалася п’ятсот сімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів.

Так, минулої доби російська федерація атакувала Україну 6 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131», з яких 2 знищено засобами протиповітряної оборони України. Окрім цього, від ракетної атаки на місто Кременчук постраждало понад 30 людей, серед яких троє дітей. Також, через цинічний ракетний удар постраждали й мирні жителі Юрківки Запорізької області. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог завдав 5 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах держави.

У відповідь на обстріли авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала удару по штабу командування чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Завдяки злагодженим зусиллям українських бійців втрати російського ворога за добу склали:

особового складу — 510 осіб;

танків — 11 одиниць;

бойових броньованих машин — 21 одиниця;

артилерійських систем — 33 одиниці;

РСЗВ — 4 одиниці;

засоби ППО — 2 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8 одиниць;

крилаті ракети — 1;

автомобільної техніки та автоцистерн — 26 одиниць.

Інфографіка Генерального штабу ЗСУ

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ вже прорвали два з трьох рубежів оборони росіян у Запорізькій області.

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