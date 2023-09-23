Залишаться без субсидії: в ПФУ нагадали, кому не буде продовжена субсидія в опалювальному сезоні

При призначенні субсидії, крім наявності у громадянина автомобіля, враховується ще низка факторів.

Про це нагадала Наталія Юрьєва, заступниця начальника відділу надання житлових субсидій управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління ПФУ в м. Києві.



Чиновниця звернула увагу на те, що в Україні субсидія на житлово-комунальні послуги призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. А житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

Водночас на новий сезон дія субсидії не буде продовжена домогосподарствам:

- у складі яких є зареєстровані особи, які фактично не проживають;

- у складі яких є внутрішньо переміщенні особи;

- які орендують житлове приміщення.

Крім того, житлова субсидія не буде призначена, якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи такі особи перебували за кордоном сукупно понад 60 днів.

Водночас наявність у громадянина 2 житлових приміщень, одне з яких знаходиться на окупованій території, не стане перешкодою для користування субсидією, чинним законодавством передбачена така норма.

Крім того, особливим випадком стане необхідність перерахунку доходів у тому випадку, якщо субсидія була призначена на неопалювальний період.

«При розрахунку субсидії з початку опалювального періоду враховуються доходи за І-ІІ квартали поточного року, а розмір пенсійної виплати — за серпень поточного року», — пояснила фахівець.

Нагадаємо, одноразова допомога при виході на пенсію у розмірі 10 пенсій не буде враховуватись до сукупного доходу домогосподарства при оформленні субсидії.

149

Читайте нас у Facebook та Instagram