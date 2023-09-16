Якщо сім'я має два автомобілі, субсидію нарахують, але є важлива умова: роз'яснює Пенсійний фонд

Наближається опалювальний сезон, під час якого громадянам збільшують допомогу на оплату послуг ЖКГ. Втім, субсидії на комуналку можуть отримати не всі, зокрема, їх не призначать тим, у кого є певні борги. Також на заваді може стати наявність у родини транспортних засобів.

Як пояснюють в Пенсійному фонді України, якщо на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності більше ніж один транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа), субсидія у такому випадку не призначається.

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Пояснення ПФУ зробив у відповідь на запитання громадянина, який поцікавився, чи може він оформити субсидію, якшо має дві автівки: одну зовсім стару, іншу — 2008 року випуску.

«Ваше домогосподарство може претендувати на отримання житлової субсидії з січня 2024 року, коли з часу випуску автомобіля буде більш ніж 15 років», — зазначили у фонді.

Раніше в ПФУ докладно розповідали, що для отримання пільги з оплати житлово-комунальних послуг можна звернутись до Пенсійного фонду України online та подати необхідні документи через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Фонду

Фото Pixabay

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