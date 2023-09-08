Чи врахують десять пенсій «на руки одразу» під час розрахунку субсидії: що відповіли у Пенсійному фонді

Деякі українці можуть при виході на пенсію отримати від держави одноразову допомогу у розмірі 10 пенсій. Якщо людина оформила субсидію, то така допомога не буде враховуватись до сукупного доходу домогосподарства.

Таку відповідь надали юристи Пенсійного фонду на запитання пенсіонера.

«Не включається. Відповідно до пункту 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632, до сукупного доходу при призначенні субсидії не включається допомога, компенсація, яка надається, зокрема, відповідно до законодавства, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українці, які тимчасово виїжджали за кордон, але вирішили повернутись на Батьківщину, можуть отримати допомогу від громадської організації «Інша освіта». Докладніше про це в матеріалі «ФАКТІВ».

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