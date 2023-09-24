Овнам потрібно бути обережнішими з грошима, а Ракам нагадають про себе старі проблеми: гороскоп на 24 вересня 2023 року

В останню неділю вересня обов'язково треба приділити час своїй родині. Тим більше, що і вашим домашнім, і вам самим потрібна моральна підтримка.

Позитивними будуть і контакти з іншими — як близькими, так і з незнайомими. Всі вони охоче йдуть на контакт і погоджуватимуться з нашими доводами, що дозволить легко вирішити спірні питання, на що раніше пішло б багато часу та сил.

Рекомендовано розпочинати подорожі — вони будуть вдалими.

Поради кожному із знаків Зодіаку на 24 вересня дає популярний український ресурс .

Овен

На цей день краще не планувати нічого серйозного та важливого, оскільки сил у вас не так багато, і зосередитись може бути важко. Непогано проходять зустрічі з друзями, проте краще уникати обговорення тим, хоч комусь можуть бути неприємними.

День не підходить для укладання великих угод, дорогі покупки краще відкласти. У другій половині дня будьте особливо перебірливими у спілкуванні: у цей час ви вразливі, болісно реагуєте на будь-які зауваження на свою адресу, переживаєте навіть через безневинні висловлювання.

Телець

Можна будувати плани на майбутнє, але для того, щоб розпочати їхню реалізацію, цей день не підходить: занадто багато перешкод може виникнути на шляху. Натомість у Тельців буде можливість придбати знання та навички, які незабаром стануть у нагоді. Приємним буде спілкування зі старими знайомими.

Друга половина дня приносить сюрпризи, причому не завжди приємні. Не здавайтеся, якщо не все йтиме так, як вам хотілося б: наполегливість і твердість принесуть свої плоди.

Близнюки

День обіцяє бути неоднозначним. Він міг би скластися невдало, якби не ваша чарівність, якій мало хто може протистояти. Ви подобаєтеся людям, тому вони охоче приходять вам на допомогу, намагаються позбавити вас проблем і турбот.

Можливі грошові надходження та вдалі угоди. У багатьох Близнюків, навіть далеких від комерційної діяльності, ділове чуття сьогодні буде виключно гострим. Увечері слід сходити на вечірку або просто повеселитися із друзями.

Рак

Нагадають про себе старі проблеми і нові можуть з'явитися, але особливо хвилюватися не варто: ви впораєтеся з усім. Старі друзі та перевірені союзники охоче допомагають у всьому, часто вам навіть і просити їх не доводиться. Однак найважливіші питання ви маєте вирішити самостійно.

Вдалий день для обговорення будь-яких важливих питань. Чого б вони не торкалися — роботи, особистих стосунків, способу життя загалом — Ракам вдасться знайти рішення, яке влаштує не лише вас, а й дорогих людей.

Лев

Хороший день. Не можна сказати, що все задумане вийде у вас відразу, але немає сумнівів, що ви знайдете шлях до мети, хоч би якою вона була і хоч би якими складалися обставини. Приємною буде зустріч із друзями, спілкування з ними подарує позитивні емоції та надихне. Буде шанс налагодити стосунки з людьми, з якими ви останнім часом не знаходили спільної мови.

Неділя чудово підходить для того, щоб відвідати родичів чи влаштувати сімейне свято у себе вдома. Леви-батьки пишатимуться успіхами дітей, а юні представники знаку із вдячністю приймуть корисні поради старших.

Діва

Зараз варто зосередитись на важливих справах та масштабних проектах — ви зможете зробити багато для досягнення своїх цілей. Ви налаштовані серйозно, уважні до дрібниць і готові до співпраці з людьми, які до всіх завдань ставляться так само відповідально, як ви. Можуть розпочатися і дружні, і романтичні стосунки; у будь-якому випадку вони будуть вам приємні та корисні.

Добре приймати гостей. Можна запросити до себе колег та ділових партнерів: спілкування у неформальній обстановці зробить стосунки теплішими, у майбутньому вам буде простіше працювати разом.

Терези

День змусить згадати про школу: один урок слідує за іншим, і між ними у вас є зовсім небагато часу, щоб відпочити та перевести дух. Все, що відбувається, досить стомлююче, але пізніше ви згадаєте події цього дня з вдячністю: отриманий зараз досвід дозволить уникнути помилок у майбутньому.

А ось ризикувати не варто навіть у дрібницях; чим обережніше ви будете, тим менше виникне прикрих непорозумінь, незручних ситуацій, безглуздих проблем. Не поспішайте витрачати гроші: для запланованих покупок день підходить, а от спонтанних придбань краще втриматися.

Скорпіон

Ви хочете домогтися свого за будь-яку ціну, не шкодуєте сил і енергії і отримуєте те, чого прагнете. Щоправда, оточуючі, зокрема дуже близькі вам люди, можуть бути незадоволені тим, що відбувається, і вашою поведінкою; але до кінця дня, коли стане ясно, що ви досягли успіху, вони вас підтримають.

Сьогодні Скорпіонам можна виявляти ініціативу, ділитися своїми ідеями: ви отримаєте і підтримку, і схвалення. Підходить день і для того, щоб зробити крок назустріч людині, яка вам симпатична, або зізнатися у своїх почуттях.

Стрілець

Прекрасний день у Стрільців, насичений приємними подіями, що обіцяє не лише позитивні емоції, а й важливі перемоги. Деякі представники знаку отримають несподівані, але дуже втішні пропозиції. Буде нагода весело провести час, побачитися з людьми, спілкування з якими завжди піднімає вам настрій.

Несподівано і без будь-яких зусиль з вашого боку зав'язуються знайомства, які виявляться корисними у діловому відношенні. Люди, з якими ви сьогодні зустрінетеся вперше, відразу помітять, наскільки ви талановиті та незвичайні.

Козоріг

День навряд чи принесе якісь важливі події, але загалом залишить приємне враження. Буде можливість зайнятися тим, що вам справді цікаво чи провести час із людьми, яким ви завжди раді. Однак не варто зовсім забувати про справи і якісь неприємні завдання, що потребують вирішення; впоратися з ними буде найпростіше незабаром після полудня.

Козорогам варто відвідати семінари, конференції, майстер-класи та інші заходи, на яких можна, по-перше, чогось навчитися та отримати корисну інформацію, а по-друге, поспілкуватися з людьми, інтереси яких подібні до ваших. Тут можуть розпочатись і нові романи.

Водолій

Вдалий день для важливих справ та вирішення серйозних питань. Ви такі цілеспрямовані, що навряд чи хтось чи щось зможе завадити вам досягти бажаного. Можна вирушати в ділові поїздки, вони обіцяють вигідні угоди та вдалі покупки.

Водолії мають шанси досягти успіху багато в чому, але потрібно правильно розставити пріоритети і зосередитися на тому, що справді потребує уваги. Можливість розслабитися, відпочити та приємно провести час представиться ближче до вечора. Можуть нагадати про себе старі знайомі, зустріч із ними вас дуже порадує.

Риби

День більше підходить для роздумів, ніж для конкретних дій, і ви із задоволенням проводите його, згадуючи минуле чи будуючи плани на майбутнє. Іноді, звичайно, виникають справи, які потребують уваги, але ви не дозволите їм стомити вас. До того ж частину турбот охоче візьмуть на себе друзі та родичі.

Щоб зберегти добрі стосунки з близькими, Рибам потрібна щирість. Намагайтеся не хитрувати навіть у дрібницях (а спокуса буде великою), будьте чесні і з оточуючими, і з собою — тоді всі проблеми вирішаться швидко.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали знак Зодіаку, представники якого стануть головними щасливчиками жовтня, а також вказали, життя яких знаків зодіаку кардинально зміниться восени .

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