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Гороскоп

Успіх гарантований зірками: цей знак зодіаку стане головним щасливчиком жовтня-2023

15:19 22 вересня 2023
Знак зодіаку Терези

Астрологи стверджують, що цієї осені успіх особливо супроводжуватиме три знаки зодіаку, а ось жовтень цього року може стати періодом надзвичайного прориву для одного представника зодіакального кола.

Як стверджує eska.pl, цей знак — Терези. Для людей, народжених під цим знаком, невдовзі настане найкращий час не лише для інвестицій, зміни роботи чи відкриття бізнесу, а й у особистій сфері.

Розквіт для Терезів розпочнеться з повним місяцем 29 вересня. Представники цього знаку зодіаку можуть розраховувати на реалізацію своїх планів та прагнень. Не виключена багатоденна поїздка, під час якої у вас виникнуть новаторські думки щодо певної людини, а спільний відпочинок пожвавить почуття. Очікуються успіхи у професійній сфері.

Та й загалом, другий осінній місяць буде для Терезів сповнений гарної енергії у поєднанні з розумінням та розвитком інтересів. Нездовзі прийде час виявити сміливість і слідувати своїм захопленням!

Раніше відомий астролог Влад Рос склав рейтинг знаків зодіаку, які стануть щасливчиками цієї осені.

Фото Pixabay

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