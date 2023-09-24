Російські війська в Україні страждають від браку часу на відновлення, згідно з оцінкою британських експертів. У річницю часткової мобілізації в країні-окупантці Міністерство оборони Великобританії підкреслило, що відсутність ротації бойових підрозділів є одним з головних чинників низького морального духу росіян.

Це також означає, що російська армія не може добре тренувати свої війська.

«Відсутність такої підготовки, швидше за все, сприяє труднощам росії в успішному проведенні складних наступальних операцій», — додали у розвідці.

У міністерстві послалися на заяви колишнього генерала Андрія Картаполова, голови оборонного комітету російського парламенту. Згідно з ними, мобілізовані солдати зобов'язані служити протягом усього терміну «спеціальної військової операції», як називають окупанти війну проти України. Крім того, Картаполов заявив, що ротація особового складу із зони бойових дій неможлива. Це було «черговим визнанням складної ситуації на лінії фронту», підкреслили у британському міністерстві.

Нагадаємо, британська розвідка відмітила прогрес українського контрнаступу на сході країни.

За даними українського Генштабу, ЗСУ успішно відбили атаки противника на Бахмутському напрямку і просуваються на Мелітопольському.

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