ЗСУ успішно відбили атаки противника на Бахмутському напрямку і просуваються на Мелітопольському, — Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Побєди Донецької області, де протягом минулої доби здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, зокрема, в районі Вербового Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріпляються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів та 1 радіолокаційну станцію противника.

Крім того, за добу Сили оборони ліквідували:

особового складу ворога — 390 осіб;

танків — 7;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21;

артилерійських систем — 23;

засобів ППО — 1;

автомобільна техніка — 18;

спеціальна військова техніка — 2.

Нагадаємо, що на думку американських аналітиків, контрнаступ Сил оборони України саме переходить у вирішальну фазу.

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