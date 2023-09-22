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Україна

Британська розвідка бачить тактичний прогрес України під Бахмутом

20:45 23 вересня 2023
ЗСУ

За повідомленнями британських джерел, український контрнаступ під Бахмутом на сході країни прогресує. Відвоювання сіл Кліщіївка та Андріївка на південь від міста наближає українські війська до одного з головних шляхів постачання російських окупантів — дороги Т 05−13, заявило Міністерство оборони Великої Британії.

Міністерство також додало, що російська оборона Бахмута була ослаблена після того, як російські повітряно-десантні війська були перекинуті на лінію фронту в Запоріжжі на півдні України.

«Однак росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить вздовж насипу між Кліщіївкою і дорогою Т 05−13 і є перешкодою, яку легко обороняти», — йдеться у заяві Лондона.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв про «елітні» втрати росії під час наступу біля Бахмута. ЗСУ повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ під час звільнення Андріївки та Кліщіївки.

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