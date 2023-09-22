Британська розвідка бачить тактичний прогрес України під Бахмутом
За повідомленнями британських джерел, український контрнаступ під Бахмутом на сході країни прогресує. Відвоювання сіл Кліщіївка та Андріївка на південь від міста наближає українські війська до одного з головних шляхів постачання російських окупантів — дороги Т 05−13, заявило Міністерство оборони Великої Британії.
Міністерство також додало, що російська оборона Бахмута була ослаблена після того, як російські повітряно-десантні війська були перекинуті на лінію фронту в Запоріжжі на півдні України.
«Однак росія продовжує утримувати залізничну лінію, яка проходить вздовж насипу між Кліщіївкою і дорогою Т 05−13 і є перешкодою, яку легко обороняти», — йдеться у заяві Лондона.
Раніше Інститут вивчення війни повідомляв про «елітні» втрати росії під час наступу біля Бахмута. ЗСУ повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ під час звільнення Андріївки та Кліщіївки.77