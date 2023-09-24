«Сміялися та знімали на відео»: український військовий звинуватив співробітників російського Червоного Хреста у знущаннях над полоненими

Сержант Збройних сил України Орест Грицюк, який провів дев’ять місяців у російському полоні, повідомив, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) жорстоко обходилися з українськими військовополоненими.

За його словами, коли до них приїзджали російські представники МКЧХ, вони змушували полонених з України марширувати та співати пісні та знімали все це на відео.

Подробиці перебування українського бійця у полоні опублікував головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов.

«Вони сміялися, хлопали по плечу й називали нас образливими висловами. Це були саме представники Міжнародного Червоного Хреста», — розповів він.

Як писали «ФАКТИ», минулого року президент України Володимир Зеленський, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за недостатні зусилля щодо доступу до українських полонених, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і зазнають там катувань.

Житель Ромнів Сумської області 45-річний Олександр Жуган, який майже рік знаходився в російському полоні, розповів «ФАКТАМ» про пережите в неволі.

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