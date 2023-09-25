«Нецікаві прослуховування»: у мережі незадоволені відбором учасників «Голосу країни-13»

Відбувся показ четвертого, останнього епізоду першого етапу «Голосу країни-13» (1+1 Україна). Нагадаємо, після третього етапу у тренерів майже не залишилось вільних місць. Під час «сліпих» прослуховувано на сцену проєкту, зйомки якого відбуваються у Польші, вийшло 60 вокалістів. Нагадаємо, свої команди вже укомплектували тренери: Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та Надя Дорофєєва. Згідно правил, у кожного — по десять учасників.

«Ціную талант і довіру кожного, безмежно пишаюсь!» — Написала Юлія Саніна після випуску на своїй сторінці у соціальній мережі. Саме їй шанувальники пророкують перемогу.

Однією з перших на сцену четвертого епізоду «Голосу» вийшла артистка зразково-показового оркестру ЗСУ Світлана Чередниченко. Дівчина народилася у Києві у родині, яка не мала жодного стосунку до музики: мама — медсестра у стоматології, тато — інженер. Дівчинку відправили до музичної школи по класу «акордеон». Саме там дівчинці прищепили любов до української народної музики. Згодом Світлана закінчила інститут за спеціальністю фольклорист. Наразі дівчина гастролює в складі оркестру ЗСУ та їздить до військових на передову.

Світлана Чередниченко

«У 6 років мене батьки віддали в музичну школу і це було дуже круто, — сказала Світлана зі сцени. — Я займалася народною музику і дуже полюбила фольк, адже це нас ідентифікує як справжній український народ, який має українську пісню, мову, літературу і значущість у світі. Зараз я працюю в оркестрі ЗСУ, гастролюю по країні, підіймаю дух наших солдатів. Іноді дивлюся в очі наших бійців і складається враження, що це не я приїхала їх підтримати, а вони мене. Дивишся на них і розумієш — все буде добре».

Світлана виконала зі сцени хіт «Знаю я» та потрапила до команди Юлії Саніної.

Продемонструвала свій талант і Катерина Козлова. Дівчина живе у Польщі вже дев’ять років. Батьки наполягли на навчанні за кордоном й їй довелося покинути музичне училище заради професії міжнародника. Рік тому Катя наважилася взяти участь у польському конкурсі краси «Королева Польщі», в якому здобула перемогу. Катя запевняє, що вирішальним у конкурсі краси був шанс показати свій талант. Тоді дівчина виконала українську народну пісню, її спів оцінили високо і в той момент розпочався шлях на велику сцену.

Катерина Козлова

«Рік тому я стала „Королевою Польщі“, — згадала Катерина. — Це було неймовірно, адже я була першою українкою, яка перемогла у цьому конкурсі».

Катерина Козлова потрапила до команди Артема Пивоварова.

Запалила сцену і справжня зірка Польщі, волонтерка, яка зібрала понад 30 мільйонів доларів для ЗСУ Юлія Белей. Юлія була учасницею гурту Mirami. Їхній хіт «Сексуальна» був популярним не лише в Україні, а й в Польщі, і саме звідти й розпочалося її зіркове життя. Юлія за освітою філолог польської мови, тому більшість перемовин йшло саме через неї. Вона завжди була модератором на концертах, але коли гурт був на піку слави, Юлія зустріла своє кохання і пішла зі сцени. Вона народила двох синів, але не припиняла писати свою музику.

Юлія Белей

«В мене є місія — організовувати благодійні концерти для України, — розказала Юлія. — Я вірю в те, що Україна здобуде перемогу і тому роблю все для того, аби цю перемогу пришвидшити. Зараз я організовую благодійні концерти, аби зібрати як можна більше грошей для ЗСУ. Наразі ми з польською командою вже зробили два концерти, на яких зібрали близько 30 мільйонів доларів».

Юлія потрапила до команди Івана Клименка.

Вийшла на сцену і Юлія Соловей — керівниця відділу партнерств великої благодійної організації. Дівчина заохочує зіркових амбасадорів підтримувати Україну та популяризувати її на всесвітніх майданчиках. Пережити стрес від повномасштабної війни дівчині допомогла музика.

Юлія Соловей

«Народившись з прізвищем Соловей, дуже важко не співати, — зізналась Юлія зі сцени. — Я мріяла бути співачкою з дитинства, але мені не вистачало сміливості. Зараз людям як ніколи потрібні голоси, які їх надихають і дають віру. В цьому сезоні «Голос країни» взяв на себе відповідальність стати «Голосом світу».

Юлія виконала пісню «Пообіцяй мені» гурту «Один в каное», але ніхто з тренерів так і не повернувся до неї.

«Вам трішки не вистачило, — зізнався Іван. — Я майже хотів натиснути».

Після завершення етеру, шанувальники у соціальній мережі почали ділитися своїми враженнями та гадати, хто стане переможцем.

«У Пивоварова найкраща і найшаленіша команда, — вважають у мережі. - Впевнена у твоїй перемозі».

Були і ти, кому не дуже сподобались «сліпі» прослуховування.

«За відчуттями нуднуватий голос вийшов цього року, — написали у коментарях. — Може через війну, хто знає, може бої здивують, але поки що майже всі сліпі перемотувала, бо нецікаво було слухати…»

«Нецікаві прослуховування, сильних учасників мало, тренерські коментарі майже однакові до кожного учасника», — поділилися враженнями.

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