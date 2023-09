«путін, щоб ти здох!»: подробиці концертів Вєрки Сердючки під час північноамериканського туру

Вєрка Сердючка та мама нарешті повернулися з-за океану і прозвітували про свій північноамериканський тур, який викликав справжній фурор. За 2 тижні артисти відвідали 6 міст США та Канади: Маямі, Чикаго, Нью-Йорк (де концерт мало не був скасований через надзвичайну ситуацію), Торонто, Сан-Франциско та Лос-Анджелес. Зібрали загалом понад 10 тисяч глядачів. Усі вони, включно з американцями, не лише підспівували зірці, а й залюбки скандували неофіційне гасло туру «путін, щоб ти здох!», закликаючи всесвіт нарешті здійснити заповітну мрію кожного українця.

Атмосфера була душевною, а публіка невпинно дякувала Сердючці за оптимізм і подаровану надію на світле майбутнє нашої країни. Зі свого боку артист не втомлювався наголошувати, що все буде добре й усі українці неодмінно повернуться додому.

Головною метою концертів стала підтримка України —тому VERKA SERDUCHKA заколабилась із трьома локальними благодійними фондами, що допомагають українцям: Stand With Ukraine Foundation (Лос-Анджелес), Dignitas (Нью-Йорк, Маямі) та Help Heroes of Ukraine (Чикаго). Спільно з ними під час шоу було проведено серію аукціонів, на яких продали чимало цінних лотів. Так, наприклад, портрет Володимира Зеленського авторства данської художниці пішов з молотка за $ 2900, український прапор, підписаний Сердючкою, — за $ 5000, а футболка Андрія Данилка з написом russia goodbye (найпопулярніший лот, до речі) — за $ 3000. Усі вторгованы на аукціонах кошти фонди витратять на закупівлю дронів та виконання інших запитів від ЗСУ.

2 жовтня Андрій Данилко святкуватиме свій 50-й день народження. Тому цей масштабний північноамериканський тур став яскравою крапкою його п’ятого десятиріччя. Попереду нова декада і багато нових великих турів на підтримку України.

Раніше Вєрка Сердючка успішно виступила на фестивалі Лайми Вайкуле Laima RendezVous в Юрмалі, де запалювала публіку своїми хітами. При цьому Алла Пугачова та інші зіркові гості приємно здивували своєю реакцією на пісню «Раша, гудбай».

70

Читайте нас у Facebook та Instagram