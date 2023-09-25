37.64 / 38.34 40.41 / 41.24
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Провели екстрену операцію: Софі Лорен потрапила до лікарні у Швейцарії

17:30 25 вересня 2023
Софі Лорен

Легендарну актрису Софі Лорен доставили до лікарні для проведення екстреної операції після невдалого падіння у її будинку в Женеві. Повідомляється, що 89-річна кінозірка отримала множинні переломи стегнової кістки після того, як упала у ванній кімнаті свого будинку минулими вихідними.

Сини Лорен 55-річний Карло та 50-річний Едоардо були поряд із нею. Тепер актрисі знадобиться тривала реабілітація. Через це вона скасувала всі заходи, в яких планувала брати участь впродовж найближчого місяця.

Зокрема, 26 вересня Софі мала приїхати до Італії, щоб у місті Барі відкрити четверту філію своєї мережі ресторанів. Також мала відбутися церемонія вручення їй звання почесної громадянки Барі.

Новина про падіння та госпіталізацію кінозірки вперше з'явилася в інстаграмі на сторінці мережі ресторанів Лорен. Під постом тисячі шанувальників знаменитої актриси бажають їй якнайшвидшого одужання та висловлюють свою підтримку.

Востаннє Софі Лорен з'явилася у кіно 2020 року. Це був фільм «Все життя попереду», який зняв її син Едоардо. Роль принесла легенді кіно чергову нагороду — премію Давида Ді Донателло за найкращу жіночу роль.

Раніше цього року Американський інститут кіно (AFI) включив Лорен до свого списку 50 найвидатніших кіноактрис в історії.
Софі посідає в ньому 21 місце, але при цьому є єдиною актрисою, яка ще жива.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у голлівудської актриси Шерон Стоун виявили пухлину.

Читайте також: Елтона Джона терміново госпіталізовано: названо причину

304

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

собаки

Рибам — реалізація задумів, Стрільцям — грошові надходження, Ракам — нові знайомства: гороскоп на день Собачок-піжонів

Х&#39;ю Джекмен та Деборра-Лі Фернесс

Стали відомі причини несподіваного розлучення Х'ю Джекмена із дружиною після 27 років шлюбу

розкопки на території Києво-Печерської лаври

На території Києво-Печерської лаври знайшли скарб: поталанило фізику, який допомагав археологам

Підвищення розміру пенсії

Перерахунок пенсій: у кого виплати зростуть на тисячі гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту