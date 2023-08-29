Елтона Джона терміново госпіталізовано: названо причину

Ніч 28 серпня Елтон Джон, який разом із принцом Гаррі та іншими знаменитостями подав позов до газети The Daily Mail, провів у лікарні ім. Принцеси Грейс у Монако. Легендарного співака екстрено доправили туди напередодні ввечері, після того як він упав на своїй віллі в Ніцці.

76-річного музиканта госпіталізували, і він отримав необхідну медичну допомогу в ортопедичному відділенні. Британські ЗМІ повідомляють, що Елтон Джон дістав легкі травми. Вранці 28 серпня його виписали.

Співак повернувся в доброму здоров'ї на свою віллу, де відпочиває разом із чоловіком Девідом Фернішем і двома синами.

Вілла Елтона Джона в Ніцці

«Ми можемо підтвердити, що після того, як учора Елтон Джон послизнувся у своєму будинку на півдні Франції, він як запобіжний захід відвідав місцеву лікарню. Після огляду сьогодні вранці його негайно виписали, і тепер він повернувся додому в доброму здоров'ї», — офіційно заявили представники музиканта.

У липні Елтон Джон завершив своє прощальне світове турне Farewell Yellow Brick Road. Воно тривало п'ять років. Продовжити терміни гастролей музиканта змусила пандемія коронавірусу.

У рамках прощального турне співак дав 330 концертів у різних країнах світу. Загальні збори склали 906 мільйонів доларів. Отже, кожен виступ приніс 2 млн 750 тисяч доларів. За кожну хвилину співу Елтона Джона глядачі заплатили 20 тисяч 127 доларів!

Знаменитий музикант вирішив, що більше не даватиме концертів, оскільки має намір більше часу проводити з родиною. Водночас він не відмовився від запису нових пісень у студії.

Завершення прощального туру Елтон Джон відсвяткував у дорогому ресторані Petite Maison у Ніцці. Компанію йому склали Ферніш і музиканти, з якими він гастролював. Цікаво, що на вечірку запросили також відомого голлівудського актора Кевіна Спейсі, який за кілька тижнів до цього виграв судовий процес. З нього було знято всі звинувачення в сексуальних домаганнях. Елтон Джон виступав на суді свідком.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українська режисерка Таня Муіньо зняла вражаючий кліп для Брітні Спірс та Елтона Джона.

244

Читайте нас у Facebook та Instagram