«Прошу в моїй смерті нікого не звинувачувати»: у росії наклав на себе руки популярний актор

Раніше «ФАКТИ» писали, що Оксана Байрак засвітилася в Санкт-Петербурзі, де вона тепер живе, нахвалюючи путіністів. А в передмісті Санкт-Петербурга знайдено мертвим популярного російського актора Олександра Ніканорова. Він зник безвісти 21 вересня. Того дня 40-річний актор і режисер Великого драматичного театру (БДТ) поїхав з дому на велосипеді. Востаннє його бачили живим, коли він виходив з електрички на станції в Токсово.

Ніканоров здобув популярність, знявшись у кримінальних серіалах «Час Синдбада» і «Вулиці розбитих ліхтарів», а також у біографічному серіалі «Достоєвський».

У неділю, 24 вересня, в районі Токсово випадкові перехожі виявили труп чоловіка. Усі прикмети вказують на те, що це тіло Ніканорова. Пошуки зниклого актора було припинено.

Місцеві інтернет-видання повідомляють, що перед відходом з дому Олександр залишив передсмертну записку. «Прошу в моїй смерті нікого не звинувачувати. Вибачте», — написав Ніканоров перед загибеллю. Це дає підстави стверджувати, що він скоїв самогубство.

Раніше повідомлялося, що у бою з російськими окупантами загинув відомий актор Олексій Хільський.

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