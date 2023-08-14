Живе в росії та нахвалює путіністів: Оксана Байрак засвітилася в Санкт-Петербурзі

Режисерка Оксана Байрак, яка відзначилася скандальними заявами на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, втекла з країни. Раніше вона публікувала дописи з Одеси, де перебувала якийсь час. Судячи з останніх дописів Байрак, вона втекла до країни-агресора, дії якого жодним чином не засудила. Останні її публікації — із Санкт-Петербурга.

Сторінка Байрак не доступна для користувачів з України, проте журналістці Аліні Доротюк вдалося зробити скріншоти.

Запроданка хизується прогулянками містом та зізнається в коханні, а також вихваляє свого друга — актора Антона Батирєва. На початку вторгнення він перебував в Україні, знімався тут в серіалах, а повернувшись до рф, підтримав вбивчу політику очільника боліт.

«Пітер-Ленінград. Любов та захоплення мої. Найгарніше та найстійкіше місто у Всесвіті», — пише Байрак.

Нагадаємо, Оксана Байрак родом із Сімферополя. Свою кар’єру вона реалізувала в Києві. У своїх фільмах знімала здебільшого російських акторів, підтримувала політику Путіна. Вона різко висловлювалася про Революцію Гідності.

Також Байрак вибухнула гнівом через заборону в Україні її фільму «Аврора», в якому знімався Дмитро Харатьян.

Також вона підтримувала свою скандальну подругу Сніжану Єгорову, яка втекла до Туреччини та звідти підтримувала загарбницьку політику путіна та розповідала про «братні народи». Акторка Наталка Денисенко назвала Байрак зрадницею.

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