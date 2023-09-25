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Масове отруєння в Одесі: вночі госпіталізовано 46 неповнолітніх курсантів

18:06 25 вересня 2023
Ін&#39;єкція

На Одещині, де ранішеу двоє діток отруїлися невідомою речовиною, до медицинського закладу із отруєнням було шпиталізовано кілька десятків курсантів.

Як повідомляють в ГУНП в Одеській області, про подію правоохоронцям у понеділом, 25 вересня, повідомили медики. Постраждалих шпиталізували вночі з харчовою токсикоінфекцією, їм надали невідкладну медичну допомогу.

«Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони неповнолітні. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України», — зазначають правоохоронці та додають, що точна кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що цього року на Київщині правоохоронці затримали жінку, яка помстилася чоловіку, з яким у неї 20 років тому не склалися стосунки. Вона отруїла його, а такж ще кількох жінок, алкоголем з талієм.

Фото Pixabay

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