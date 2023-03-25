Страшна помста: на Київщині жінка отруїла талієм 5 людей

Поліцейські Київської області затримали 35-річну жінку, яку підозрюють в тому, що вона отруїла свого колишнього хлопця алкоголем з талієм — елементом, який є для людини сильнодіючою отрутою.

У такий спосіб підозрювана, ймовірно, помстилася чоловікові, з яким у неї не склалися стосунки 20 років тому, повідомили в поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що жінка також намагалася отруїти іншого колишнього коханця та його дружину.

Правоохоронці взялися за справу після повідомлення лікаря медичного закладу Іванківського району Київщини про те, що до медзакладу доставили 38-річного чоловіка з явними ознаками отруєння талієм.

За словами очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, оперативники карного розшуку почали детальніше досліджувати ситуацію.

Стало відомо, що 14 лютого на День святого Валентина він отримав повідомлення на месенджер з невідомого номеру про те, що виграв приз.

Через декілька днів чоловікові доставили пляшку рому і три шоколадки. Після вживання напою йому стало зле, почало випадати волосся. Згодом чоловіка госпіталізували до медичного закладу, де він впав у кому та помер.

«Стан пацієнта дуже швидко погіршувався і ми не могли йому вже нічим допомогти, а після того, як ми отримали результат лабораторного дослідження на талій, то побачили дуже високу концентрацію і пацієнт просто був приречений», — розповів лікар.

Подібні випадки отруєння зафіксували в лікарні Фастова. У 4 жінок в організмі також знайшли талій.

Потерпіла Інна розповіла, що вона також «виграла у розіграші» пляшку рому. Алкоголь дівчина випила разом з подругами на честь її Дня ангела 2 лютого. Через декілька днів всім дівчатам стало погано.

«Почало пекти у грудях і німіло тіло. Ми з подругою поїхали до Києва, нас поклали в реанімацію. Волосся почало випадати жмутами», — розказала Інна.

Невдовзі правоохоронці встановили, що отруєні пляшки за допомогою кур’єрської доставки відправляла 36-річна жінка на ім’я Леся.

Оперативники з’ясували, що Леся 20 років тому мешкала в Іванківському районі та мала стосунки з померлим чоловіком, але до шлюбу не дійшло.

Мати потерпілого розповіла, що її син та Леся приходили до неї та просили гроші на аборт. «Я казала: одружуйтеся. Але вона не захотіла, побоялась батьків», — зазначає мати померлого чоловіка.

Слідство також встановило, що чоловік Інни, яка також отримала отруйний ром, теж колись мав стосунки з Лесею.

«У серпні минулого року вона вже намагалася отруїти його таким способом, але ймовірно концентрація дози талію була мала. А в січні цього року небезпечну посилку отримала вже його дружина», — пояснюють у поліції.

Під час обшуку у помешканні підозрюваної виявили і вилучили дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, одяг, у якому вона здійснила покупку «подарунків» та інші речдоки.

Поліцейські затримали жінку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства.

Як повідомляли «ФАКТИ», під Києвом мати викинула з вікна п'ятого поверху двомісячного сина. Малюк помер у лікарні.

592

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram