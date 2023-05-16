В Одесі померли двоє малят: хлопчик — вдома, а його сестра — в реанімації

На Одещині, де раніше через недогляд батьків загинула трирічна дівчинка, поліцейські розслідують обставини смерті малолітніх двійнят. 4-річний хлопчик помер вдома, а його сестричка — через кілька годин в реанімаційному відділенні. Про факт смерті дітей 14 травня до поліції повідомили лікарі.

Правоохоронці, які почали розслідувати обставини, попередньо встановили, що напередодні дітям стало зле і мати спробувала самотужки надати їм домедичну допомогу, а коли це не допомогло — покликала медичну сестру. Однак згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала «швидку». На жаль, хлопчик помер до приїзду лікарів, а дівчинка — у медичному закладі.

Найімовірніше, причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною, констатували в поліції Одещини.

Відомості за вказаним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (з позначкою «нещасний випадок») та ч. 2 ст. 140 («Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником») Кримінального кодексу України. В рамках розпочатих проваджень, призначені ряд експертиз, зокрема, судово-медичні, які встановлять причину смерті дітей. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, у грудні «ФАКТИ» розповіли шокуючу історію загибелі немовляти в Рівному — там двомісячна дитина згоріла живцем на операційному столі.

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