Росіяни показали відео з «ліквідованим» командувачем чф: українські ССО прокоментували

У росії пропагандистські ЗМІ опублікували відео з командувачем чорноморським флотом окупантів у Криму, який перебував у штабі чф у Севастополі під час атаки по будівлі штабу.

Сили спеціальних операцій ЗСУ дали розʼяснення інформації стосовно знищення командувача чф рф.

«Як відомо внаслідок ракетного удару по штабу чорноморського флоту рф було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач чф рф. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим — наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше Сили спеціальних операцій повідомили, що під час удару ЗСУ по штабу чф рф у тимчасово окупованому Севастополі були ликвідовані командувач російського флоту та ще 33 офіцерів.

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