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Україна

ЗСУ повідомили про знищення штабу чф росії (фото, відео)

14:04 22 вересня 2023
Ракетний удар по штабу чф рф у Севастополі

Після недавнього вдалого удару ЗСУ по командному пункту росіян поблизу окупованого Севастополя, Сили оборони України знов поцілили у важливий військовий об`єкт на півострові.

«Оперативний ЗСУ» зазначає, що штаб ЧФ рф знищено.

Місцевий «гауляйтер» михайло развожаєв підтвердив ураження штабу ракетою. Він також повідомив, що уламок ракети впав біля театру Луначарського. Наразі про постраждалих не повідомляється — на місце виїхали оперативні служби.

«Голова Севастополя» просив мешканців не виходити у центр міста та не публікувати фото та відео, втім, кадри з міста вже виклали у мережі.

 

Канал "Кримський вітер", посилаючись на повідомлення кримчан, пише, що вибухи фіксували ще й Бахчисарайському та Симферопольскому районах, а також в районах Пєрвомайського та Красногвардійського.

 

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що СБУ та ВМС завдали масштабного удару по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму. Для атаки були застосовані безпілотники та ракети «Нептун».

Фото «Оперативний ЗСУ»

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