Гучна справа: в Угорщині нарешті ухвалили вирок українському капітану, який «утопив» у Дунаї корейських туристів

В Угорщині, глава МЗС якої хоче зустрітися з російським колегою сергієм лавровим, засудили українського капітана круїзного річкового пароплава до п’яти з половиною років ув’язнення у справі про аварію 2019 року, коли круїзне судно Viking Sigyn, яким керував українець, врізалося в прогулянковий катер «Русалка» на Дунаї, внаслідок чого загинули 25 туристів із Південної Кореї і двоє членів екіпажу, повідомило агентство Reuters.

У 2020 році під час суду в Будапешті капітан, тоді 64-річний громадянин України Юрій Ц., не визнав себе винним і відмовився від cвідчень.

Як писали «ФАКТИ», 29 травня 2019 року круїзний річковий пароплав Viking Sіgyn зіткнувся увечері з прогулянковим катером «Русалка», який затонув у бурхливих повеневих водах Дунаю. На цьому катері перебували 35 людей: 33 пасажири з Південної Кореї та двоє членів екіпажу. Семеро туристів були врятовані, тіла 27 жертв знайдені у перебігу спільних пошуків рятувальних служб Угорщини та Південної Кореї, тіло одного пасажира вважається зниклим безвісти.

Це була найбільша катастрофа на Дунаї за понад пів століття.

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