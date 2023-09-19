«Треба використати цей тиждень заради миру»: глава МЗС Угорщини зустрінеться з сергієм лавровим

«Цього тижня я, звичайно, зустрінуся з міністром закордонних справ росії», — заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Нагадаємо, що нещодавно 11 полонених українських бійців були передані росією Угорщині, про що українську владу не повідомили.

Він додав, що хотів би, щоб якомога більше глав дипломатії західноєвропейських країн зробили те ж саме. Глава МЗС Угорщини, який перебуває у Нью-Йорку на сесії Генеральної Асамблеї ООН, нагадав, що ООН була створена саме для того, щоб протиборчі сторони могли говорити один з одним.

«Світ повинен використати цей тиждень, щоб принести мир в Україну. Тут є росіяни, тут є українці, тут є американці, французи, і це була б можливість для всіх них поговорити один з одним на так званому нейтральному майданчику», — сказав Петер Сіярто, голова угорської дипломатії.

Це буде не перша зустріч Сіярто та лаврова після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Так, вони вже проводили переговори в москві в липні цього року. Під час своїх поїздок до росії угорський політик також зустрічався з іншими політиками, в тому числі з олександром новаком, віце-прем'єром, відповідальним за питання енергетики.

У лютому цього року Сіярто також відвідав мінськ, що він обґрунтував необхідністю підтримувати канали комунікації. У середині вересня він був розкритикований у резолюції Європейського парламенту за цей візит, який «суперечить політиці Європейського Союзу щодо білорусі та росії«

Додамо, що в липні міністр закордонних справ угорщини вчергове оскандалився, заявивши, що війна в Україні триватиме чотири роки — і це нібито позиція ЄС. Втім, словацький очільник МЗС Мирослав Влаховський різко осадив свого колегу.

Раніше «ФАКТИ» писали, що напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, до України з робочим візитом прибула президентка Угорщини Каталіна Новак.

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