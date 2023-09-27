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Суспільство та люди

Новий обов’язковий предмет та тестування навесні: що зміниться для випускників у 2024 році

9:10 27 вересня 2023
Завдання НМТ

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення не проводити Державну підсумкову атестацію (ДПА) в 9 і 11 класах у 2024 році.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький на пресконференції по темі: «Вступні іспити у 2024 році» у вівторок.

В той же час у 2024 році до двох обов'язкових та одного на вибір предметів Національного мультипредметного тестування (НМТ) додадуть ще один предмет. Тепер стане обов’язковою перевірка знань з історії.

«Відповідно, формат НМТ у 2024 році буде 3+1. Це українська мова, математика, історія України й один предмет на вибір», — пояснив він.

Також у центри оцінювання повернуть металодетектори, а національний мультипредметний тест (НМТ) триватиме чотири години.

Усі чотири предмети будуть об’єднані в одному тесті. Спочатку випускники розв’язуватимуть завдання протягом двох годин, потім матимуть невелику перерву і повернуться до виконання НМТ ще на дві години.

Обов'язкові предмети:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України (період XVI-XXI ст.).

Предмети на вибір:

  • українська література;
  • іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);
  • біологія;
  • фізика;
  • хімія;
  • географія.

Раніше у Міносвіти розповіли, як цього навчального року працюватимуть українські школи. Зокрема, у звичайному форматі з 1 вересня почалося навчання лише у 7,5 тисячі шкіл з 13 тисяч.

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