Порноактор зґвалтував біженку з України, яку «прихистив» у Берліні

Не так давно берлінська прокуратура закрила кримінальну справу про зґвалтування щодо соліста культової групи Rammstein Тілля Ліндеманна. І ось знову в Берліні, 29 вересня, у суді має дати свідчення біженка з України. 27-річна Кіра З. (ім'я змінено) стверджує, що стала жертвою зґвалтування. Крім того, жінку кілька днів утримували проти її волі у квартирі, не даючи змоги піти або зв'язатися з ким-небудь телефоном.

На лаві підсудних опинився 36-річний німець Генрі Т. Це він запропонував Кірі допомогу, зв'язавшись з українкою онлайн. Молода письменниця, авторка книжок для дітей, навесні минулого року вирішила втекти від війни до Німеччини. Вона прийняла пропозицію Генрі.

Він зустрів українку на центральному вокзалі в Берліні 28 травня 2022 року. Генрі привіз Кіру на квартиру, яка належить його матері.

Жінка стверджує, що вона зазнала там сексуального та фізичного насильства. Вона вибігла на балкон і почала кричати — кликала на допомогу. Генрі затягнув її назад. Вона зателефонувала в службу екстреної допомоги, щоб викликати поліцію. Він забрав у неї стільниковий телефон. Тільки 30 травня 2022 року їй вдалося втекти на заправку неподалік і попросити про допомогу.

Генрі не заперечує, що в нього був секс із Кірою. Однак він каже, що статевий акт здійснив за її згодою. Як з'ясувалося, Генрі вдень працював учителем музики, а вечорами брав участь у зйомках порнофільмів. Це не заборонено законом.

У нього своя версія того, що сталося в травні минулого року. Генрі стверджує, що молода українка не заперечувала проти статевого акту з ним. Однак, коли вони зайнялися сексом, Кіра раптом закричала: «Ґвалтують!»

«Я спробував закрити їй рот рукою, щоб не почули сусіди. Адже ніякого зґвалтування насправді не було!» — заявив він у суді.

Генрі визнає, що забрав у Кіри її мобільний.

«Я почув, як вона говорить по телефону. Вона повідомила поліції мою адресу. Мабуть, прочитала її в моєму посвідченні особи. Я відібрав у неї телефон і відключив усі запобіжники. Вона закричала з балкона, я відтягнув її назад, ми впали на підлогу. Я прикрив їй рот рукою. Потім замкнув її в кімнаті, боявся, що вона схопить ніж на кухні…» — стверджує Генрі.

Він підтвердив, що здійснив статевий акт з українкою без презерватива. «Я порноактор, знявся в 100 фільмах. Коли ти цим займаєшся, то здаєш тести кожні кілька тижнів. А вона сказала, що є католичкою і суворо релігійною. Наскільки я знаю, Папа Римський проти презервативів», — сказав Генрі Т.

Після цієї історії він поїхав до Нижньої Саксонії, де тепер займається нерухомістю.

Очікується, що суд винесе рішення у цій справі 13 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як українські біженки потрапляють у сексуальне і трудове рабство.

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