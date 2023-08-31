Справу закрито: з Тілля Ліндеманна знято всі підозри в сексуальних злочинах

Стало відомо, що берлінська прокуратура закрила кримінальну справу стосовно соліста культового гурту Rammstein Тілля Ліндеманна. Розслідування підозр у скоєнні статевих злочинів і порушенні закону про наркотичні речовини, яке було розпочато за заявою приватних осіб, припинено. Прокуратура стверджує, що провела вичерпний аналіз усіх наявних доказів, а саме повідомлень ЗМІ та показань свідків.

Було встановлено, підозри щодо Ліндеманна в тому, що він нібито здійснював сексуальні дії проти бажання жінок, застосовував наркотичні речовини для маніпуляції їхньою волею і свідомістю або використовував своє становище для примусу малолітніх до статевих стосунків, виявилися безпідставними. Під час слідства також не підтвердилися розповіді очевидців, які були опубліковані в ЗМІ.

Прокуратура наголошує, що потерпілі зверталися не до правоохоронних органів, а до журналістів, які посилалися на своє право відмови від дачі показань. Тому у слідчих не було можливості конкретизувати докази або перевірити достовірність їхніх свідчень. Безпосереднє заслуховування потерпілих або свідків також не було можливим.

Також підкреслюється, що жодних даних про нібито скоєний злочин у Вільнюсі щодо жінки на ім'я Шелбі Лінн від правоохоронних органів Литви прокуратура Берліна не отримала.

Підозри щодо російської громадянки Олени Макеєвої, яка нібито організовувала добір дівчат для сексуальних контактів із Ліндеманном після концертів гурту, також не підтвердилися. Справу проти неї закрито.

Раніше «ФАКТИ» писали, що присяжні суду Лондона визнали Кевіна Спейсі невинним у сексуальних злочинах.

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