«Думала, буде легше, якщо просто стрибну»: Жизель Бюндхен зізналася, що на початку кар’єри міркувала про самогубство

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен, яка нещодавно вперше відверто поділилася проблемами в сім'ї, розповіла в інтерв'ю телеканалу CBS про те, що на початку кар'єри її переслідували панічні атаки. А одного разу в неї виникла нав'язлива ідея про самогубство.

«Знаєте, я завжди панікувала в тунелях. Я не могла дихати. А потім, коли почала працювати у фотостудіях, відчула, що й там задихаюся», — зізналася Бюндхен.

«Я жила на 9-му поверсі, і мені доводилося підніматися сходами, бо я боялася, що застрягну в ліфті, і в мене буде гіпервентиляція. Це справді страшно, коли ти задихаєшся, навіть коли вікна відчинені. Ти кажеш собі: я не хочу так жити…» — згадує супермодель.

«Я пила дуже багато мокко і фраппучіно на сніданок із трьома сигаретами. А на ніч випивала пляшку вина, щоб заспокоїтися від усієї випитої кави. Я практично спалила свої наднирники, і моя нервова система більше не витримувала цього. Тоді мене охопила думка: можливо, буде легше, якщо я просто стрибну. Стрибну з вікна. Усе буде скінчено. Тільки так я зможу вибратися з усього цього», — зізнається Бюндхен

«Коли я згадую той момент і ту 23-річну дівчину, мені хочеться плакати. Я хочу сказати їй, що все буде добре, що вона ще навіть не почала жити по-справжньому. Але в той момент єдиною відповіддю, як мені здавалося, був стрибок», — додала Жизель.

Бюндхен також заявила в інтерв'ю CBS, як вона розчарована тим, що її шлюб із Томом Бреді розпався. «Розлучення, це не те, про що я мріяла і на що сподівалася. Мої батьки одружені вже 50 років, і я дуже хотіла, щоб і в мене так було», — сказала Жизель. Проте, вона бажає колишньому чоловікові всього найкращого.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Жизель Бюндхен закрутила роман з мільярдером Джеффрі Соффером, який товаришує з її колишнім чоловіком.

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