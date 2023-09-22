Жизель Бюндхен вперше відверто розповіла про проблеми у сім'ї

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен, яка закрутила роман із мільярдером, відверто розповіла в інтерв'ю журналу People про те, що відбувалося з нею в останні кілька років, а також як їй вдалося впоратися з психологічним тиском під час розлучення з Томом Бреді, знаменитим американським футболістом.

Жизель зізналася, що мала алкогольну залежність. Але вона впоралася з цим ще до розлучення, що допомогло їй відчути глибокі зміни в собі та навколо.

«Я стала ясніше все відчувати, раніше жила наче в якомусь тумані. Тепер я дуже прониклива та спостережлива, помічаю речі, яких раніше не бачила. З того часу, як я кинула пити, сплю набагато краще», — сказала Бюндхен.

Вона заявила, що повністю відмовилася від алкоголю близько двох років тому. Внутрішній дзвіночок продзвенів у день, коли їй виповнилося 40 років.

«Насправді відразу після того, як мені виповнилося 40, я відчула величезну різницю з тим часом, коли я випивала келих вина й коли відмовилася від цієї звички. У суспільстві заведено випивати келих вина. І люди навіть кажуть: „О, це корисно для здоров'я“. Я зрозуміла, що це для мене шкідливо. Якщо ви хочете вимагати від свого тіла того ж, що я прошу від свого, а це дуже багато, ви не вживатимете таких речей, як алкоголь і кофеїн», — заявила Жизель.

Вона зізналася, що звикла до вина на початку своєї модельної кар'єри. Тоді вона щодня випивала пляшку вина, щоб упоратися з хвилюванням та страхом перед виходом на подіум чи перед черговою фотосесією.

Говорячи про розлучення з чоловіком, Бюндхен наголосила: «Моїй сім'ї було дуже важко. Це впливало на всі сфери нашого життя… Мені здається, прислів'я „Прийшла біда — відчиняй ворота“ дуже точно показує те, що було з нами».

Почалося все під час пандемії коронавірусу. Діти — Бен (13 років) та Вівіан (10 років) — були змушені навчатися вдома. Карантин ще не закінчився, а родина переїжджала з місця на місце. Потім захворіли батьки Жизель. І завершенням усіх цих проблем стало розлучення.

У жовтні 2022 року Том і Жизель оголосили про розлучення після 13 років шлюбу. З того часу Бюндхен і діти оселилися в Майамі, де, за її словами, вони знову перейшли до державних шкіл, здобули нові хобі, нових друзів. І зараз Бен і Вівіан щасливі та задоволені.

«Я пишаюся тим, що бачу. Вони знову стали собою, розквітли. І я розумію, наскільки виявилися сильними їхні принципи та цінності. Адже в цьому є й моя заслуга», — зазначила Жизель.

Супермодель також знайшла у собі внутрішні механізми, які допомогли їй упоратися з усіма проблемами. До них вона відносить заняття спортом, здорове харчування, медитацію. Все це допомогло їй знову набути внутрішнього балансу.

«Я думаю, що, якби у мене не було всіх названих інструментів для підтримки, мені було б дуже важко», — сказала Бюндхен.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що 42-річна супермодель Жизель Бюндхен вперше після розлучення з'явилася на обкладинці журналу в невпізнанному образі.

Фото: people.com

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