«Це все полюбовно»: Том Бреді та Жизель Бюндхен вперше розповіли про свій розрив

«Ти — найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною», — написав Том Бреді у лютому під фотографією, на якій він зображений зі своєю дружиною Жизель Бюндхен у день їхнього весілля. Цим постом гравець відзначив 13-ту річницю свого весілля.

Але зараз, через вісім місяців, слова звучать по-іншому. Після тижнів спекуляцій про розставання пари, Том Бреді та Жизель Бюндхен прояснили ситуацію. Спортсмен і модель розійшлися.

«Останніми днями ми з дружиною завершили процес розлучення після 13 років шлюбу. Ми прийняли це рішення полюбовно і з вдячністю за час, проведений разом, — написав 45-річний чоловік своїм майже 13 мільйонам підписників в Instagram. — Ми благословенні прекрасними і чудовими дітьми, які й надалі залишатимуться центром нашого світу в усіх відношеннях».

У колишнього подружжя залишилися син та донька.

«Ми продовжимо працювати разом як батьки, щоб забезпечити їм любов та увагу, на яку вони заслуговують», — додав він.

Як повідомляє t-online, рішення про розірвання шлюбу було прийнято обома «після тривалих роздумів».

«Це, звичайно, боляче і важко, як і для багатьох людей в усьому світі, які щодня проходять через те ж саме. Однак, ми бажаємо один одному тільки найкращого, оскільки ми прагнемо до нових сторінок нашого життя, які нам ще належить написати», — заявив гравець у американський футбол.

Жизель Бюндхен також написала подібні слова своїм понад 20 мільйонам прихильників. «Ми з Томом завершили наше розлучення полюбовно. Ми продовжуватимемо бути батьками, щоб дати нашим дітям любов, турботу та увагу, на яку вони дуже заслуговують».

Вона побажала колишньому чоловікові «завжди всього найкращого».

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