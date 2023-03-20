Супермодель Жизель Бюндхен закрутила роман із мільярдером, який товаришує з її колишнім чоловіком

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен, схоже, переживає найкращий період у своєму житті після розлучення з відомим американським футболістом Томом Бреді. 42-річна красуня відновила кар'єру, яку добровільно завершила заради чоловіка і дітей. Та й в особистому житті Жизель все складається чудово.

Ще кілька тижнів тому західні таблоїди пов'язували Бюндхен з інструктором з джиу-джитсу Хоакімом Валенте. Їх бачили разом на відпочинку в Коста-Ріці. Всі відзначали, що Жизель буквально світиться від щастя.

І ось тепер британська газета The Daily Mail назвала справжнього винуватця прекрасного настрою супермоделі. Видання стверджує, що у Бюндхен роман із мільярдером Джеффрі Соффером. Статки 55-річного бізнесмена оцінюють у 2,2 млрд доларів. Він володіє мережею готелів і любить проводити час на своїй розкішній яхті. Соффер був одружений з австралійською супермоделлю Ель Макферсон. Вони прожили в шлюбі майже чотири роки і розлучилися влітку 2017 року.

Джеффрі Соффер і австралійська супермодель Ель Макферсон

Головна пікантність полягає в тому, що Соффер уже багато років дружить із Бреді! The Daily Mail пише, що роман Жизель і Джеффрі розпочався ще кілька місяців тому, проте пара приховувала свої стосунки, щоб не травмувати Тома. Однак причина розлучення Бреді та Бюндхен зовсім не в Соффері.

Нагадаємо, що колишній чоловік Дженніфер Лопес, співак і актор Марк Ентоні одружився вчетверте.

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