Індексацію занижували: як українцям збільшать пенсії за допомогою балів

В основі оголошеної Кабміном реформи пенсійної системи, яка повинна збільшити виплати до 6 тисяч гривень, буде лежати система балів.

Про це в етері телемарафону розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович.

За її словами, бальна система дозволить осучаснити виплати. Наразі українці, які вийшли на пенсію у різні роки, при цьому мали однаковий стаж та, приміром, середню зарплату, мають різний розрахунковий розмір виплати.

За роки середня зарплата зросла у кілька разів, тому й розрахована за формулою пенсія виявилася різною.

«Законодавство передбачає, що якщо людина вийшла на пенсію 2000 року, то їй розраховували пенсію виходячи з заробітку 2000 року. Індексацію не проводили щороку, а якщо й проводили, то занижували… Ця несправедливість, коли люди розуміють, що працювали однакову кількість років, у них була однакова за купівельною спроможністю зарплата, а ось пенсії дуже відрізняються», — впевнена чиновниця.

Так, за її словами, за кожний місяць роботи пенсіонерам дадуть бали. Якщо зарплата була середньою, то буде 10 балів. Якщо зарплата вища, то може бути, наприклад, 11 балів, а якщо менша — 9 балів.

Виплати перерахують всім, хто вийшов на пенсію раніше ніж три роки тому. Для цього бюджет ПФУ збільшили на 100 млрд грн.

Гроші на такі виплати отримають за рахунок внесків із зарплат військових. Як відомо, індексацію пенсій традиційно проводять у березні кожного року. Як складеться ситуація наступного року, поки що не зовсім зрозуміло.

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