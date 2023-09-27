Окупанти відводять війська: аналітик про прорив українських бійців під Бахмутом

Аналітик з питань оборони та безпеки професор Майкл Кларк обговорив розвиток подій в Україні, зокрема нещодавнє звільнення села Кліщіївка, що в Бахмутському районі. За його словами, українські війська не намагаються повернути Бахмут, а лише перевіряють його, пише news.sky.com.

«Вони просунулися на північ і південь від Бахмута та просуваються вперед, тому що прорвали оборону, — сказав він. — Кліщіївка насправді була одним з місць, яке росіяни створювали як опорний пункт. Якщо українці зараз прорвуть оборону, вони зможуть просуватися швидше, а потім рушити на південь у напрямку Донецька, який є важливою ціллю. Це, напевно, велике питання, але цікаво те, що росіяни відводять війська від цього переднього рубежу, вони відводять війська з цих районів, щоб перекинути їх далі на південь».

Він додав, що росіяни залишають за собою маленькі села.

«Що важливо в цих селах — це дороги, — додав він. - У цьому вся суть. Вони забезпечують доступ, і це те, що ви бачите у Кліщіївці».

Нагадаємо, що британська розвідка також бачить тактичний прогрес України під Бахмутом.

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