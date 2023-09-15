Окупанти скаржаться на колосальні втрати та не хочуть виконувати накази

Російські солдати поскаржилися на відео на великі втрати на війні в Україні. Телеграм-канал Supernova+ опублікував ролик, в якому кілька, ймовірно, російських солдатів критикують військове керівництво за те, що не були забезпечені артилерійською та повітряною підтримкою.

У липні вже з'являвся запис телефонної розмови одного з солдатів, в якій він назвав своїх командирів «ідіотами». Того ж місяця російські бойовики звернулися до військового керівництва за допомогою відеозв'язку. Кажуть, що відео було записане на сході України, ймовірно, поблизу села Кліщіївка. Там, неподалік Бахмуту, зараз точаться запеклі бої між українськими та російськими військами. У телеграм-дописі йдеться про підрозділ з 500 солдатів, які скаржаться на втрати та не хочуть виконувати накази.

У самому відео солдати звертаються до президента росії путіна й міністра оборони сергія шойгу. Вони називають себе частиною «108-го мотострілецького полку». Згідно з перекладом американського журналу Newsweek, з 25 серпня по 12 вересня вони воювали в районі Кліщіївки в Донецькій області. Підтримки з повітря не було, не було й засобів радіоелектронного захисту. Залишилося лише 25−30 відсотків від початкової чисельності війська. Якщо допомога не надійде, вони мають намір відійти з фронту.

Солдат, який читав промову з папірця, говорив про «колосальні втрати полку». Деякі новобранці навіть не отримали підтвердження про зарахування на службу. З кадрів відео не зрозуміло, де саме воно було знято. На формі солдатів не видно жодних знаків розрізнення їхнього полку. Один з них носить на рукаві букву Z, яку російські війська використовують у війні в Україні. Тим часом в районі Бахмута, де вони нібито були розгорнуті, українські війська просуваються вперед в рамках контрнаступу. Американський Інститут вивчення війни розповів про просування в Андріївці та Кліщіївці. Проросійські військові блогери вже бачать великі проблеми.

«Фронт розвалюється. Якщо так піде далі, то скоро доведеться залишити Бахмут», — пишуть вони.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росіяни знищили свій взвод, який мав пробратися в тил ЗСУ.

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