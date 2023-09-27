«Боря завмер у польоті»: Алла Пугачова допомогла відкрити пам’ятник Борису Мойсеєву через рік після його смерті

Рівно рік тому не стало Бориса Моїсеєва, який довгий час боровся з наслідками інсульту. Артист помер у себе вдома, а його тіло знайшов концертний директор Сергій Горох, який останні роки доглядав Бориса.

Про це пишуть росЗМІ.

Сьогодні на Троєкурівському цвинтарі у москві артисту відкрили пам'ятник.

Зробив це все той же Сергій Горох. За інформацією ЗМІ, він оплатив всі роботи по його виготовленню та установці, хоча йому хотіла допомогти Алла Пугачова.

Проте Примадонна таки взяла участь у виготовленні монумента. Вона давала поради, вивчала деталі та підказувала Гороху, яким має бути пам'ятник.

«Всі витрати взяв на себе, бо це пам'ять про друга, наставника, вчителя. Мені хотіли передати гроші, але вважаю, це мій обов'язок, і я сам маю це зробити», — зізнався Горох.

На церемонії зібралися колеги та друзі Моїсеєва. Щоправда, багато хто не зміг приїхати, але відправили пам'ятні вінки. Серед таких був також Елтон Джон.

О 15:15 із пам'ятника зняли покривало. Бронзова постать засяяла від сонця.

«Боря завмер у польоті», — крикнув хтось з присутніх.

Як відомо, Алла Пугачова зараз живе в Ізраїлі й не збирається відвідувати росію. Попри досить поважний вік, Примадонна знаходиться у прекрасній формі. Після чергової пластики вона значно посвіжішала та помолодшала. Їй ніяк не можна дати її роки.

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