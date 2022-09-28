«Пугачова допоможе»: розкрито деталі похорону Бориса Моїсеєва та коло претендентів на його спадок

Борис Моїсеєв, який пішов із життя 27 вересня у віці 68 років, різко здав ще взимку 2010 в результаті перенесеного інсульту, відновитися від якого повністю у нього не вийшло.



Артист залишився частково паралізованим та погано говорив. З того моменту він намагався не з'являтися на публіці, пише «Стархіт».



На цьому проблеми зірки не скінчилися. Нещодавно Борис Михайлович переніс ще один інсульт, котрий остаточно підкосив його стан.



Відомо, що до кінця відданим другом Моїсеєва залишалася Алла Пугачова. Примадонна дбала про співака, регулярно питала його справи і навіть надсилала продукти.



«Вона — улюблений друг Бориса й найближча його людина. Щомісяця вона надсилає для Бориса візок з продуктами — просто величезний, я важко можу його завезти до квартири. У візку все, що він любить, багато всього смачного», — розповідав артдиректор Моїсеєва Сергій Горох.



Як стало відомо тепер, Алла Борисівна подбає про похорон співака. Про це повідомила концертний директор Пугачової Олена Чупракова. Очевидно, Примадонна візьме на себе фінансовий бік, а, можливо, займеться й організацією.



«Думаю, Пугачова в курсі… Напевно, допоможе з похороном…» , — сказала Чупракова.



Своєю чергою, чоловік Алли Борисівни Максим Галкін вже висловив співчуття близьким Моїсеєва.



Водночас росЗМІ обговорюють, хто претендує на спадщину покійного. Відомо, що співак залишив по собі три квартири, пише Teleprogramma.pro.



Одна з них знаходиться на Садовому кільці. Це розкішна студія площею 120 кв. м. з дизайнерським ремонтом та дивовижним оздобленням. Наприклад, у вітальні цієї квартири можна знайти стіл та крісло від Gucci з леопардовою оббивкою. Передпокою там немає, натомість до послуг майбутнього господаря будуть одразу кілька гардеробних, королівське ліжко та біля нього великий клоун — подарунок Лоліти Мілявської.



За чутками, свою латвійську квартиру в Юрмалі площею 140 квадратних метрів Моїсеєв чи то хотів відписати, чи то відписав Крістині Орбакайте. Відомо, що до старшої дочки Примадонни Мойсеєв мав теплі почуття. Щоправда, концертний директор співака Сергій Горох раніше так і не зміг підтвердити інформацію про те, що Орбакайте стала спадкоємицею його начальника.



Помічник Моїсеєва Сергій Горох керував усіма справами епатажного артиста. Він же, до речі, і знайшов тіло Моїсеєва. Раніше сам Сергій розповів, що у 2020 році артист запропонував йому укласти договір довічної ренти — нібито задля запобігання непорозумінь при розподілі спадщини. І хоча Горох не є власником московських апартаментів покійного Мойсеєва, є ймовірність, що нерухомість перейде саме помічникові зірки.



Як виявилося, Моїсеєв ще мав квартиру в Дубаї. Елітна нерухомість розташована на 102 поверсі хмарочоса й займає 115 кв. м. Вартість апартаментів вражає — 300 тисяч доларів. І якщо латвійське майно Бориса Михайловича, ймовірно, перейде Крістіні Орбакайте, а московське — Сергію Гороху, то можна припустити, що хоч би на квартиру-студію в Дубаї можуть розраховувати родичі покійного виконавця — брати Макс та Леонід. Щоправда, з ними Мойсеєв майже не спілкувався, тож можливо, що їхні імена взагалі відсутні у заповіті зірки.



«Якщо Борис Михайлович не має спадкоємців першої черги (батьки, дружина, діти), то в право спадкування в рівних частках вступають спадкоємці другої черги — брати і сестри. Але це за умови відсутності заповіту. Відомо, що Борис Моїсеєв довго хворів, але був дієздатним, тому він міг його скласти. У такому разі спадок отримає людина, зазначена у заповіті», — пояснив ситуацію адвокат Юрій Шель.



Фахівець також уточнив, що брати теоретично можуть заперечити заповіт Моїсеєва. Як варіант, вони мають право вимагати провести експертизу медичних документів виконавця та спробувати довести, що в момент написання заповіту він не усвідомлював своїх дій. Але в такому разі в суді розгорнеться справжнісінька битва за спадок з залученням свідків, нотаріуса та медичних експертів.



Як писали «ФАКТИ», Борис Моїсеєв, хоча вже давно не виступав на сцені, але грошей особливо не потребував. Він отримував пристойні авторські відрахування. А витрати співака були невеликі.

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