37.63 / 38.34 40.41 / 41.25
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Алла Пугачова позбулася «круглого ока»: пластичний хірург розкрив секрет феноменального перетворення співачки

13:52 25 вересня 2023
Пугачова з донькою

З початком літа легендарна співачка Алла Пугачова стала виглядати помітно інакше: її шкіра стала буквально сяяти, а всі нерівності та проблемні моменти зійшли нанівець.

Про секрети «перевтілення» співачки розповів доцент кафедри пластичної хірургії МІ РУДН Вардан Аршакян, пише пропутінське видання МК.

Зокрема, фахівець зазначив, що на обличчі Примадонни більше немає нерівностей та набряків.

«У Пугачової влітку спостерігався передсимптом „круглого ока“. Зараз я його не спостерігаю. Алла Борисівна ще має деякі проблеми в області губ. Верхня губа зліва в міміці трохи відстає. Але губи — це тимчасове явище. Вони також відновляться протягом місяця чи двох. І почне нормально функціонувати», — поділився хірург.

Вардан Аршакян зазначив, що свого часу для виконавиці шлягеру «Арлекіно» підготували цілий комплекс реабілітаційних заходів, який вона пройшла. Пугачова неухильно дотримувалася всіх рекомендацій фахівців.

«Багато хто забуває, що успішний естетичний результат від операції — лише 30 відсотків. Інші 70 відсотків — це правильно проведена реабілітація та дотримання всіх рекомендацій у реабілітаційний період», — нагадав хірург.

Видання зазначає, що зміни у зовнішності зірки помітили не лише хірурги, а й віддані шанувальники Примадонни.

Нагадаємо, днями Пугачова та Галкін відсвяткували 10-річчя двійнят Лізи та Гаррі. День народження дітей пройшов весело у сімейному колі.

755

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

собаки

Рибам — реалізація задумів, Стрільцям — грошові надходження, Ракам — нові знайомства: гороскоп на день Собачок-піжонів

Газ

З 1 жовтня абонплату за газ нараховуватимуть по-новому: що зміниться

Х&#39;ю Джекмен та Деборра-Лі Фернесс

Стали відомі причини несподіваного розлучення Х'ю Джекмена із дружиною після 27 років шлюбу

авто

Не дуже надійні «корейці»: названо три найгірші моделі KIA за останні 10 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту