Алла Пугачова позбулася «круглого ока»: пластичний хірург розкрив секрет феноменального перетворення співачки

З початком літа легендарна співачка Алла Пугачова стала виглядати помітно інакше: її шкіра стала буквально сяяти, а всі нерівності та проблемні моменти зійшли нанівець.

Про секрети «перевтілення» співачки розповів доцент кафедри пластичної хірургії МІ РУДН Вардан Аршакян, пише пропутінське видання МК.

Зокрема, фахівець зазначив, що на обличчі Примадонни більше немає нерівностей та набряків.

«У Пугачової влітку спостерігався передсимптом „круглого ока“. Зараз я його не спостерігаю. Алла Борисівна ще має деякі проблеми в області губ. Верхня губа зліва в міміці трохи відстає. Але губи — це тимчасове явище. Вони також відновляться протягом місяця чи двох. І почне нормально функціонувати», — поділився хірург.

Вардан Аршакян зазначив, що свого часу для виконавиці шлягеру «Арлекіно» підготували цілий комплекс реабілітаційних заходів, який вона пройшла. Пугачова неухильно дотримувалася всіх рекомендацій фахівців.

«Багато хто забуває, що успішний естетичний результат від операції — лише 30 відсотків. Інші 70 відсотків — це правильно проведена реабілітація та дотримання всіх рекомендацій у реабілітаційний період», — нагадав хірург.

Видання зазначає, що зміни у зовнішності зірки помітили не лише хірурги, а й віддані шанувальники Примадонни.

Нагадаємо, днями Пугачова та Галкін відсвяткували 10-річчя двійнят Лізи та Гаррі. День народження дітей пройшов весело у сімейному колі.

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