Юлія Тимошенко вчергове побувала у прифронтових містах Донбасу: що привезла лікарням для зимування

Юлія Тимошенко вчергове побувала у прифронтових містах Донбасу, щоб допомогти місцевим лікарням перезимувати.

Так команда «Батьківщини» відреагувала на запит медиків Торецька й Покровська і привезла до місцевих установ медичне обладнання, ліки, будівельні матеріали, генератори, пальне і резервуари для його зберігання, питну воду й дрова.

«Разом ми зможемо все — вистоїмо, перезимуємо, переможемо. А потім все відбудуємо. Український Торецьк, український Донбас», — написала Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook після робочої поїздки.

Раніше апарат КТ для однієї з прифронтових лікарень Донеччини придбав Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія».

Нагадаємо, весною цього року уряд збільшив розмір мінімальної заробітної плати медикам, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу в зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях.

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