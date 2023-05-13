Кабмін підвищив зарплати частині українських медиків: кому скільки платитимуть

Після рішення Ради переглянути зарплати військових уряд ухвалив постанову, якою збільшив розмір мінімальної заробітної плати медикам, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу в зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах поблизу лінії фронту.

Зокрема, на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:

28 000 гривень — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

18 000 гривень — для медсестер та медбратів;

9 000 гривень — для молодших медпрацівників.

На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:

23 000 гривень — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

15 500 гривень — для медсестер та медбратів;

8 000 гривень — для молодших медпрацівників.

«Маємо зробити все, аби українці, які проживають близько до лінії фронту, отримували всю необхідну їм медичну допомогу. Збереження життя та здоров'я людей — наше завдання номер один», — зазначив міністр Віктор Ляшко.

Дія постанови розповсюджується на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я, вона застосовуватиметься до кінця 2023 року.

Нагадаємо, минулого року в МОЗ вирішили не вважати колаборантами медичних працівників, які працюють на окупованих територіях.

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