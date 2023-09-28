Як у фільмі жахів: в Іраку під час весілля загинули більше 100 людей

В Іраку, де внаслідок тисняви перед стадіоном у Басрі напередодні фіналу Кубка Перської затоки загинули вболівальники, оголошено триденну національну жалобу у зв'язку з трагедією, що сталася напередодні в місті Бахдіда. Воно також відоме як Ель-Хамданія або Каракош і є найбільшим християнським містом у країні. Увечері 26 липня тут під час весільної урочистості загинули понад 100 осіб, включно з молодятами. Ще щонайменше 150 осіб серйозно постраждали.

Під час святкування, як повідомляють очевидці, хтось вирішив запустити феєрверки всередині приміщення. Одразу почалася пожежа. Полум'я за лічені секунди охопило зал, де веселилися сотні гостей. Весілля перетворилося на справжній фільм жахів.

«Пожежа призвела до обвалення деяких частин залу, під час будівництва якого використовувалися недорогі будівельні матеріали. Вони руйнуються протягом декількох хвилин при виникненні пожежі», — заявили в управлінні цивільної оборони Іраку.

За словами свідків, у вогні загинули цілі родини. «Там було понад тисяча гостей… Почав горіти дах, і полум'я одразу поширилося всюди, тому що вся будівля була зроблена з багатошарових панелей, вінілової плитки. Стіни оббиті тканиною. Усе загорілося і почало падати людям на голову. Вибратися не міг ніхто…» — розповів один з очевидців трагедії.

«Один мій друг загинув разом з усією своєю сім'єю. Він, його діти, мати, дружина, все… Так сталося з багатьма сім'ями», — стверджує свідок.

На фотографіях, що з'явилися в соцмережах, видно, як десятки пожежників борються з вогнем, а всередині метушаться приречені люди.

Влада Іраку заарештувала дев'ятьох співробітників залу для проведення весіль, де сталася пожежа.

Вранці 27 вересня рятувальники все ще розбирали руїни будівлі і намагалися знайти тих, хто вижив під уламками.

Ранія Ваад, якій пощастило вижити (жінка отримала опік руки), розповіла, що феєрверк запалили під час повільного танцю наречених. Полум'я миттєво піднялося до стелі, вона загорілася, а за нею і стіни залу.

Влада міста офіційно підтвердила загибель 113 осіб, але ці цифри не остаточні.

Раніше повідомлялося, що катастрофічна пожежа в ПАР забрала життя понад 70 осіб.

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