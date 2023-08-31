Катастрофічна пожежа в ПАР забрала життя понад 70 осіб

Уночі 31 серпня в центрі Йоганнесбурга, найбільшого міста ПАР, де нещодавно завершився саміт БРІКС, сталася потужна пожежа. Вогнем охопило багатоповерхову будівлю в колишньому діловому кварталі. Загинули щонайменше 73 людини, зокрема однорічна дитина. Понад 50 осіб дістали опіки і були госпіталізовані.

Влада Йоганнесбурга заявила, що останнім часом будівля була занедбана, і в ній проживали нелегали. Поки незрозуміло, що конкретно стало причиною пожежі. «Горючий матеріал загорівся всередині будівлі. Такий матеріал можна знайти в будь-якій звичайній хатині», — заявив представник міської пожежної служби журналістам.

За його словами, рятувальники евакуювали з п'ятиповерхової будівлі всіх, кого змогли знайти там. Кількість загиблих збільшувалася в міру того, як пожежники просувалися поверхами, розчищаючи завали.

«За 20 років служби я не стикався ні з чим подібним», — підкреслив він.

Як з'ясувалося, нелегали перетворили будівлю на великий табір. Вони спорудили всередині величезну кількість кімнаток, схожих на хатини. При цьому для перегородок використовували легкозаймисті матеріали. І ці внутрішні нетрі унеможливили екстрений вихід назовні, коли почалася пожежа.

Гасіння тривало до самого ранку. Але навіть удень дим усе ще просочувався з обгорілої будівлі.

Раніше «ФАКТИ» писали про пожежу в центрі Києва.

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