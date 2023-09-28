Тільки не розповідайте їм про свої успіхи: астрологи назвали три найзаздрішні знаки зодіаку

Гороскопи можуть багато чого розпвісти про людей, які народилися під різними знаками зодіаку. Окрім цього, астрологи часто складають різноманітні «рейтинги», розповідаючи, наприклад, яким знакам більш за інших щастить протягом всього життя, а які представники зодіакального кола є найбільш заздрістними.

Перше місце серед знаків, які більше за ынших схильні до заздрощів, посідають Скорпіони. Вони дуже емоційні, часто не можуть упоратися зі своїми емоціями, і, якщо вони не ставлять себе у жорсткі умови конкуренції, то стають заздрісними. У Скорпіонів зі слабким Сонцем виникає бажання зробити неуспішною ту людину, якій вони заздрять, стверджує ukr.media.

І лише завдяки тому, що Скорпіон ставитиме собі амбітні цілі, боротиметься, прагнутиме виходити переможцем з будь-яких складних ситуацій, він зможе вирости. Інакше він зруйнує себе. Звичайно, як наслідок, це може позначитися і на здоров'ї — часто Скорпіони починають хворіти саме на тлі агресії та почуття безпорадності.

Другий знак, який схильний до заздрощів, це Овен. Овни — люди досить цілеспрямовані. Цей знак Зодіаку завжди має бути першим і ніяк інакше. Це аксіома, її доводити не треба. Якщо Овен не перший, то автоматично всі люди, які, на його думку, його випередили, стають для нього ворогами. Вони можуть бути кращими за нього, розумнішими, швидшими. Розуміючи це, він заздрить.

У цьому випадку Овен починає стагнувати, стає шкідливим, зазвичай, кошмарить людей, які його оточують, тобто стає досить злою людиною. Відповідно, такі Овни мало чого можуть досягти в житті, і потрібно збиратися і випереджати найкращих, щоб почуватися сильніше та пишатися собою.

Досить заздрісним може бути й Лев. Леви дуже хочуть, щоб ними захоплювалися, інакше у них виникає заздрість до людей. Левам дійсно потрібно сяяти, тому що вони є щасливими володарями найпотужнішого Сонця. Тому їх також можна зрозуміти. І якщо Левами не захоплюються, їхнє Сонце гасне, і народжена під цим знаком Зодіаку вже доросла людина стає примхливою дитиною.

Вони заздрять усім людям, якими захоплюються. У цьому випадку потрібно вчитися показувати свої переваги, а вони у Лева точно є. І тоді Лев стане об'єктом милування.

Раніше астролог Влад Рос склав рейтинг щасливчиків, назвавши три знаки зодіаку, яким цієї осені щаститиме більше за інших.

Фото Pixabay

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