У Міносвіти нарешті вирішили, чи закріплювати за дітьми-переселенцями місця у дитсадках

В Україні, де в дитячих садочках знову почали вимагати під час прийому дітей довідку про працевлаштування батьків, уряд затвердив кілька важливих змін у дошкільній освіті. Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

Так, затверджено такі зміни:

• вихованці, які вимушено змінили місце проживання / перебування та залишили попереднє місце здобуття освіти внаслідок повномасштабного вторгнення, за заявою одного з батьків або законного представника дитини (на період їхньої відсутності) можуть бути переведені до складу різновікової групи закладу дошкільної освіти. Водночас місця в ЗДО для тимчасово відсутніх вихованців будуть збережені;

• на вивільнені місця у групах, які функціонують відповідно до кількості переведених дітей до складу різновікової групи, дошкільнят зараховуватимуть почергово;

• у разі повернення дитини (вихованця) до задекларованого / зареєстрованого місця проживання за заявою одного з батьків (законного представника дитини) її переведуть з окремої різновікової групи до групи відповідно до її віку;

• затверджено, що відтепер під час освітнього процесу доступ до укриттів у державних (комунальних) ЗДО матимуть лише учасники освітнього процесу.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно працівники дитсадків потрапили у скандалю В Києві правоохоронці викрили чотирьох «вихователів» приватного дитсадка, які катували та знущалися з дітей. Згідно з матеріалами слідства, виховательки приватного дитячого садка, який діє за нібито методикою АВА-терапії, протягом тривалого часу застосовували до малолітніх вихованців фізичне та психологічне насильство.

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