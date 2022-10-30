Що робити, коли у дитячому садочку вимагають довідку про роботу батьків: поради юристів

У багатьох українських дитячих садочках знову почали вимагати під час прийому дітей довідку про працевлаштування батьків, тим самим позбавляючи безробітних можливості влаштувати дитину у заклад. Чи є така вимога законною та що робити у випадку, коли опинилися у такій ситуації, поради дали у Юридичному пораднику для ВПО.

«Чинним законодавством наразі не передбачено надання довідки з місця роботи батьків під час влаштування дитини до дитячого садочку. Так, згідно з Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим постановою Кабміну від 12.03.2003 № 305 для прийому до закладу дошкільної освіти необхідно надати лише заяву батьків або інших законних представників дитини; медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; свідоцтво про народження».

Додатково, кажуть юристи, можуть бути подані хіба що документи, які підтверджують право на першочергове зарахування. Наприклад, для переселенців — це довідка про взяття на облік ВПО.

«На практиці, дійсно, садочки вимагають надання таких довідок, керуючись рішеннями місцевої влади (виконавчих комітетів), яким вони підпорядковуються. Однак такі вимоги суперечать законодавству України. Відповідно у батьків є право оскаржити такі неправомірні дії: шляхом звернення до відділу освіти за місцем знаходження дошкільного закладу освіти або у судовому порядку — за наявності письмової відмови від закладу освіти та органів місцевого самоврядування у влаштуванні дитини до дитячого садочка».

Раніше юристи розповіли, які підстави для звільнення працівника є законними під час війни.

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram